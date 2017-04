Afrique: Classement FIFA - Le Brésil retrouve le top, l' Egypte toujours leader en Afrique

Il a fallu attendre 7 ans pour que le Brésil retrouve son fauteuil de leader dans le classement FIFA. En effet le classement publié ce jeudi a mis en première place, le Brésil qui a perdu cette place depuis son élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique par les Pays Bas. Et depuis on retrouvait l'Espagne, vainqueur du mondial 2010. Les Auriverdés ont retrouvé leur place grâce aux nouvelles victoires en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 face à l'Uruguay et au Paraguay.

Derrière le Brésil, on retrouve l'Argentine. Même s'ils ont perdu une place, Messi et ses coéquipiers se contentent du deuxième rang devant l'Allemagne, le Chili, la Colombie. La France, la Belgique, le Portugal, la Suisse et l'Espagne ferment le top 10.

En Afrique, la meilleure progression est à mettre à l'actif de la Tanzanie qui a gagné 22 places et se retrouve au 135è rang mondial et 39è africain, loin de l' Egypte, leader sur le plan africain. Les Pharaons, après leur bon parcours lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ont gagné leurs matchs amicaux du mois de mars contre le Togo et le Bénin.

Le Sénégal occupe la deuxième place devant le Cameroun, le Burkina Faso et le Nigeria.

Au total 109 matchs ont été disputés avant ce classement du mois d'Avril. Le prochain classement sera publié le 04 mais 2017.

Classement mondial

Brésil

Argentine

Allemagne

Chili

Colombie

France

Belgique

Portugal

Suisse

Espagne

Pologne

Italie

Pays de Galles

Angleterre

Uruguay

Mexique

Pérou

Croatie

Egypte

Costa Rica

Classement Zone CAF

Egypte

Senegal (30è)

Cameroun ( 33è)

Burkina Faso (35è)

Nigeria (40è)

RD Congo (41è)

Tunisie (42è)

Ghana (45è)

Côte d'Ivoire (48è)

Maroc (53è)

Algérie (54è)

Afrique du Sud (64è)

Mali (69è)

Guinée (71è)

Ouganda (72è)

Kenya (78è)

Cap Vert (82è)

Benin (83)

Gabon (84è)

Congo (84è)