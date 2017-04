Cote d'Ivoire: ISTC polytechnique - La célébration des 25 ans d'existence lancée

Dr. Yao Rémi, directeur des Écoles de l'Istc polytechnique, après avoir présenté son établissement, a relevé les mutations majeures qui se sont opérées depuis la création de l'Istc le 22 juillet 1992.

22 juillet 1992 - 22 juillet 2017, l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) aura bientôt 25 ans. L'école des communicateurs aura atteint l'âge de la maturité.

Pour la direction générale, il est temps de marquer un arrêt, faire une rétrospective et un bilan, et amorcer un nouveau départ. C'est en substance l'information donnée le mercredi 5 avril 2017, au cours d'une conférence de presse tenue au sein de l'établissement, à Cocody, par le directeur général Alfred Dan Moussa.

Cette rencontre d'échanges avec la presse marque le lancement officiel des cérémonies de commémoration des 25 ans d'existence de l'institut et des journées scientifiques de l'établissement. Les festivités vont durer deux mois, à savoir de juillet à août 2017. C'est autour du thème: « Istc polytechnique: A 25 ans, que de défis à relever » que les échanges se sont déroulés.

Dr. Yao Rémi, directeur des Écoles de l'Istc polytechnique, après avoir présenté son établissement, a relevé les mutations majeures qui se sont opérées depuis la création de l'Istc le 22 juillet 1992. Entre autres changement opérés, l'on peut noter que de 32 étudiants au départ en 1992 avec trois filières, l'Istc se retrouve à ce jour avec 800 étudiants et cinq Écoles. Aussi d'une direction centrale, l'institut est passé à une direction générale. Il faut ajouter à cette mutation, la formation de plus de 20 nationalités. Et noter que neuf sur dix diplômes de l'institut sont homologués par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Selon le directeur des Écoles, l'Istc polytechnique envisage, entre autres, de tisser des partenariats solides avec des entreprises de renoms, rechercher des stages à l'international pour les étudiants les plus méritants, achever la réhabilitation de l'ensemble des infrastructures et la numérisation des studios télé et radio.

Le directeur général de l'institut, Alfred Dan Moussa, pour sa part, a exprimé sa gratitude au ministre de tutelle Bruno Koné, ministre de l'Économie numérique, de la Poste et de la Communication. Ainsi qu'aux ministres Jean Claude Kouassi et Pascal Abinan Kouakou.

Les festivités seront marquées par des journées scientifiques à travers la 14e édition des Journées du communicateur (J'Com) et la 4 édition du Forum de renforcement des capacités du public et du privé à partir du 13 juillet 2017.

Tigane Jean Bavane

