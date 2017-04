Togo: Le Togo a fini avec la filariose llymphatique

La filariose lymphatique est une maladie transmise par des moustiques. Elle se manifeste par une augmentation anormale et importante du volume de certaines parties du corps dont les membres inférieurs (on l'appelle éléphantiasis ou gros pieds), les parties génitales (grosse bourse chez les hommes).

Elles remercient tous les partenaires techniques et financiers en général pour leur appui inestimable et l'OMS en particulier pour son engagement permanent dans l'accompagnement du Togo dans la recherche du bien-être sanitaire des populations.

Ainsi entre 2000 et 2009, 6 à 8 tours de campagne de distribution gratuite des médicaments ont été menés et ils ont permis de réduire de manière significative la prévalence de la filariose lymphatique dans les zones affectées. Grâce à ces efforts, le Togo devient le premier pays de la région africaine de l'OMS à avoir éliminé la Filariose lymphatique comme problème de santé publique.

Depuis l'appel lancé par l'OMS en 1997 demandant à tous les Etats membres de faire des recherches sur cette maladie, le Togo a mis en place en 2000, un Programme National d'Elimination de la Filariose Lymphatique. La même année, la distribution de masse de médicaments (ivermectine et albendazole) a démarré dans la préfecture de la Binah, pour être étendue ensuite à 08 préfectures endémiques en 2003 (Kpendjal, Cinkassé, Tone, Doufelgou, Binah, Kozah , Amou et Haho).

Parler encore de la filariose lymphatique au Togo, c'est dans un passé lointain. Le Togo a complètement éliminé cette maladie qui se manifeste par une augmentation anormale et importante du volume de certaines parties du corps dont les membres inférieurs (on l'appelle éléphantiasis ou gros pieds), les parties génitales (grosse bourse chez les hommes).

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.