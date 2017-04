Gabon: L'église catholique - Le diocèse de Port-Gentil en action

Yaoundé (06 Avril) et Libreville (08 Avril) seront respectivement les 3e et 4e étapes du road-show Pitch… Plus »

Léon ABABE, lui-même attaché aux valeurs de l'église catholique, a su faciliter ce retour important du prélat. Ce fils du canton avait grandement contribué à l'amélioration des conditions de cette école et, il a construit non seulement l'internat, mais aussi l'infirmerie, puis il avait tenu à réhabiliter l'école Saint Joseph. Une contribution qui marque le diocèse de Port-Gentil, qui s'estime fière de reprendre ses activités dans le canton ANENGUE.

Deux étapes ont constitué l'événement : messe et remise du protocole de gestion de l'administration de ladite école et de son internat par les sœurs Salésiennes de Don BOSCO. Il faut y voir un double sens de ce retour de l'église catholique dans le canton ANENGUE où les protestants, les églises charismatiques autrement appelées, églises de réveil et animistes se partagent l'espace spirituel. De meilleurs horizons pour cette école - internat, relève un observateur originaire de la contrée.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.