Gabon: Port-Gentil - L'album de Precious Nancy dédicacé

La galette a 7 titres, elle s'inscrit dans le registre Gospel. Precious Nancy était attendue depuis 3 ans sur le marché de la musique. L'artiste a dernièrement présenté son album au public portgentillais à la mairie du 4ème arrondissement de la localité (Gabonews) :

La famille Gospel s'agrandit avec la sortie officielle du 1er album de Precious Nancy. Sa silhouette et sa voix étaient déjà connues sur l'écran de la télévision Média+ à Port-Gentil. Irielle Nancy MBERKOUNA est reporter et présentatrice du journal télévisé. Il y a peu, elle a rendu public une autre facette de sa vie, celle d'artiste-chanteuse. Pour notre consœur, le gospel est une évangélisation et non un genre musical. Car, l'évangile est Jésus Christ, qui se traduit par des chants pour atteindre des personnes précises. « Celles n'ayant pas encore rencontré le Seigneur Jésus ou on exhorte celles qui ont perdu la foi » clame Precious Nancy.

L'album de 7 titres, vendu au prix de 5000 frs cfa, parle des bienfaits de Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Trois phases ont ponctué la rencontre avec le public : présentation, dédicaces et prestation. L'artiste a fourni ses armes dès 13 ans en participant aux chants spéciaux du dimanche puis dans des chorales. « J'ai accompagné des artistes comme Ida MOULACKA du Gabon, Excel et Boniface de Côte-d'Ivoire, Blaise Kinkala du Congo » révèle l'artiste. Elle a pris part à de nombreux concerts aux côtés de Dena MWANA du Congo, ajoute Precious Nancy. Elle a accompagné l'artiste Hadj NZINZIH MOULENDA en studio, Stéphane Flamme pour ne citer que ceux-là. Le chant est un don familial, puisqu'elle a eu le bonheur d'être guidée par sa grand-mère, ses frères et deux de ses sœurs qui ont su raffiner leurs cordes vocales. Irielle Nancy MBERKOUNA a d'autres projets musicaux afin de s'enraciner dans le monde artistique.