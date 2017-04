Madagascar: Maladie d'Alzhei... maire

Quel est le contraire de mémoire d'éléphant Bravo, vous avez tous la bonne réponse. Il s'agit évidemment de la maladie d'Alzhei... maire. Eh oui, tout simplement. Il ne faut pas citer tous les carnassiers d'Afrique pour dénicher le bon terme.

C'est une maladie neurodégénérative qui atteint surtout les anciens ... maires et les mémaires. La destitution des maires n'est pas une invention du pouvoir actuel, loin s'en faut. Il ne fait que concrétiser la continuité de l'État et reprend les bonnes manières traditionnelles.

Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes aime à dire Ratsiraka. Pour une fois il a raison. Quand Ravalomanana avait supprimé le statut particulier de la mairie d'Antananarivo pour saquer Rajoelina en 2008, il ne pensait pas qu'un jour son épouse de maire allait en être la principale victime. Ironie de l'histoire, Lalao Ravalomanana pense que ce statut existe encore à en juger sa déclaration mardi au cours d'une conférence de presse à Faravohitra. Marc son bourreau, qui était à ses côtés, lui a vraisemblablement tout caché. Il avait d'ailleurs l'air gêné craignant qu'un journaliste en fasse la remarque.

En tout cas, ni le pouvoir de Rajoelina, de peur que le PDS Edgard Razafindravahy en profite, ni le régime Rajaonarimampianina pour limiter la marge de manoeuvre du TIM, n'ont daigné rétablir ce statut qui avait permis à la mairie de Tana d'avoir plus ou moins une autonomie de gestion. Aujourd'hui, il a le même statut que la commune rurale d'Ambodiangezoka et doit se soumettre au bon vouloir de l'État central pour les besoins de sa tâche et de ses activités. Un étau politique qui permet au pouvoir de tenir entre ses mains l'avenir du maire. À l'instar des autres maires frappés de suspension, Lalao Ravalomanana est aussi dans le collimateur du pouvoir. La destitution aurait d'ailleurs dû commencer par elle, vu l'enjeu électoral à Antananarivo. Elle sera peut-être la dernière à passer à l'échafaud. La voix troublante, elle a évoqué cette éventualité tout en la condamnant. Son mari menaçant qu'on va entendre parler de lui si on touche un cheveu de sa bien-aimée.

Ravalomanana subit de plein fouet le retour de manivelle, reçoit en pleine figure le retour du boomerang. Qui sème le vent récolte la tempête. Il est le génial inventeur de la destitution des maires. Si son disque dur ne l'a pas retenu, vu peut-être sa petite capacité (Ra 8 Go), l'histoire a heureusement retenu qu'un certain Roland Ratsiraka, maire élu de Toamasina, avait été suspendu avant d'être emprisonné pour malversations financières jamais clairement justifiées. Qu'un certain Pety Rakotoniaina maire élu de Fianarantsoa avait été arrêté. Qu'un certain Andry Rajoelina maire élu d'Antananarivo était presque empêché d'administrer, étant privé de moyens financiers et matériels. On n'oublie pas les chefs de région, de district, de commandement militaire démis de leur fonction à cause de leur tendance politique.

Depuis son retour, le couple Ravalomanana semble ne se souvenir que des choses qui se sont passées depuis le 13 octobre 2014. Son passage en «prison» ne l'a visiblement pas assagi. Il a gardé intact ses instincts primitifs, ses réflexes intempestifs, ses remarques agressives et humiliantes.

Désormais, il est de plus en plus difficile de croire tout simplement à ces paroles, ces actes. On ne peut pas condamner des actes répréhensifs du pouvoir alors qu'on a été le pionnier des mêmes bêtises. Qui peut garantir qu'il ne referait pas tous ses coups tordus si les urnes lui permettent un come-back en 2018 Il en a donné l'assurance, inconsciemment. À moins qu'il souffre vraiment de la maladie d'Alzheimer, laquelle «cancel» automatiquement les fichiers indésirables.