Angola: Huíla - Election de 11 candidats de l'Unita à la circonscription provinciale

A l'occasion, le secrétaire local de Huíla de l'Unita, Alcebíades Kopumi, a félicité tous les participants et a dit que "la démocratie est une valeur exercée à tout temps et à divers niveaux, c'est pour cela que le président est élu au congrès à travers un vote secret.

De ces scrutins, il y avait trois abstenus et 253 validés desquels 49 ont voté pour le secrétaire provincial de la jeunesse de ce parti (Jura), Tomé Lourenço, suivi de Regina Mbimbi avec 48, Félix Kwenda (41), Avelino Viye (38), Feliciano Mbule (19), José Ngunja (19), Celestino Kamwenho (17), Rosário Nené (9), Lídia Tchequete (07), Beatriz Samuel (03) et Manuel da Conceição (03).

Lubango (Angola) — (Angop) - 11 candidats de l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l?Angola (UNITA) à la députation provinciale de Huíla (sud) aux élections de 2017, dont cinq effectifs et six suppléants ont été élus le 02 avril dernier dans la ville de Lubango, lors d'une conférence.

