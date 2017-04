Afrique de l'Ouest: Visite du ministre des affaires étrangères et du développement international (6-7 avril)

M. Jean-Marc Ayrault se rend ce jour en Mauritanie. Il effectuera ensuite le 7 avril une visite au Mali où il sera accompagné de son homologue allemand, M. Sigmar Gabriel.

En Mauritanie, il s'entretiendra avec le président Ould Abdel Aziz ainsi qu'avec son homologue, M. Izid Bih, qu'il avait déjà rencontré à Paris en octobre dernier. Ces entretiens seront l'occasion de faire le point sur nos relations bilatérales et sur les questions régionales, dans lesquelles la Mauritanie joue un rôle important. Le ministre rencontrera aussi des hommes d'affaires français et des représentants de la société civile mauritanienne. Ce déplacement sera l'occasion d'apporter un soutien aux efforts de sécurité et de défense du G5 Sahel, dont le ministre visitera le secrétariat permanent.

Au Mali, à Gao, le ministre et son homologue allemand rendront hommage au caporal-chef Julien Barbé qui a fait le sacrifice de sa vie dans la lutte contre le terrorisme. A Bamako, ils évoqueront, lors de leur entretien avec le président Keïta, l'approfondissement des progrès récemment enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Ils exprimeront le soutien de la France et de l'Allemagne au Mali dans la lutte contre le terrorisme et en vue du retour durable de la paix.