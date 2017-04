Afrique: Entreprenariat - La Caravane Hub Africa arrive sur Yaoundé et Libreville cette semaine

Yaoundé (06 Avril) et Libreville (08 Avril) seront respectivement les 3e et 4e étapes du road-show Pitch HUB Africa 2017.

Après les étapes de Dakar (28 janvier) et d'Abidjan (4 février) à l'issue desquelles 6 projets de start-up sur plus d'une vingtaine ont été présélectionnés pour l'étape finale de Casablanca. Le Gabon et le Cameroun accueille pour la première fois les jurys du Pitch HUB Africa de la 5e édition HUB AFRICA, première plateforme des investisseurs et entrepreneurs en Afrique.

NGE IMPACT et MAROC EXPORT, en collaboration avec le CJD International, JA Gabon, la CCG, SERIOUS FACTORY, AFINEETY, l'Association des Jeunes Entrepreneurs du Cameroun (AJECAM), Les Inspirations ECO, Groupe Futurs Médias, BDO et AFRIQUE CHALLENGE, poursuivent la tournée africaine à la rencontre des meilleures start-ups et porteurs de projets. La caravane partie de Dakar (28 janvier), et passant par Abidjan, fera ainsi escale à Yaoundé (06 avril) et à Libreville (08 avril), avant se poursuivre sur Accra au Ghana et à Nairobi au Kenya. Les bonnes crues de Dakar et d'Abidjan ont été de bon augure et confortent le jury dans l'espoir de trouver encore d'excellents nouveaux projets en Afrique centrale.

Si pour Abidjan et Dakar le pitch en était respectivement à sa deuxième année consécutive, pour Yaoundé et Libreville, ce sera une grande première. Les étapes ivoirienne et sénégalaise ont permis de rappeler les places naturelle de la Côte d'Ivoire et du Sénégal dans l'économie ouest-africaine en particulier et du rôle qui doit être le sien dans l'émergence du continent en général. Les étapes de Libreville et Yaoundé restent un signal fort qui symbolise la volonté de HUB AFRICA de s'ouvrir d'avantage à l'Afrique profonde, de démocratiser davantage l'entrepreneuriat pour une croissance transversale et inclusive.