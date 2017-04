Cameroun: Dédicace - La « Dramaturgie du Cameroun » se livre

L'ambassadeur de RCA, Martial Beti-Marace en visite dans la région de l'Est pour apprécier le travail fait… Plus »

Le lecteur ne saurait rester indifférent. Normal alors que certains de ces textes fassent l'objet d'études universitaires en France ou soient nominés dans des concours internationaux. Tant les sujets abordés se veulent d'actualité et pertinents. Au cours des échanges qui ont articulé cette soirée dédicace, des célébrités des planches à l'instar d'Ambroise Mbia, Bassek Fils Miséricorde et Azazou, ont loué l'aboutissement d'une telle initiative soutenue par Eric Delphin Kwégoué. La collection théâtrale éditée en France par Ecritures Théâtrales Grand Sud Ouest est accessible au prix de 6 500 F. Une somme qui permettra de ramener un bout de théâtre chez soi.

En 28 pages par exemple, « Haute cour 6 600 » de Denis Sufo Sufo dresse le récit du procès populaire de dictateurs qui essayaient de s'évader lorsqu'ils ont été interceptés par deux jeunes, Amos et Nassara. « Le retour » de Wakeu Fogaing pour sa part relate l'histoire de M. Drack, parti de son foyer 31 ans plus tôt. Des décennies au cours desquelles il ne donnait aucune nouvelle, mais envoyait tout de même des sous à sa famille. A son retour, grande est sa surprise lorsqu'il se fait repousser par son épouse qui lui avoue n'avoir jamais touché à ses sous... Des productions qui n'altèrent pas la pertinence des trois autres pièces du recueil : « Out », « Qu'il en soit ainsi » ou encore « Les amazones 1 ». La sensibilité des thèmes noircit les lignes de cette œuvre (justice, vanité, amour, homosexualité, question du genre... ).

Une femme, Nicaise Malgloire Wegang, et quatre hommes : Denis Sufo Sufo, Wakeu Fogaing, Eric Delphin Kwégoué et Jean Robert Tchamba. Cinq auteurs connus de la scène théâtrale camerounaise mettent en commun leurs plumes pour donner forme à une œuvre de 218 pages : la collection théâtrale « Dramaturgie du Cameroun ». Le recueil a été présenté le 24 mars dernier au Goethe Institut à Yaoundé. Ici, pas de style figé, chacun y est allé de sa sensation, de son inspiration. Comme l'indique la coulée d'encre en première de couverture, le recueil ne s'entoure pas de restriction. La liberté est visible entre les cinq œuvres.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.