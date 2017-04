Sénégal: La CNES veut ouvrir de "nouveaux horizons d'investissement" dans les régions

Pour Mor Talla Kane, "en reculant les frontières actuelles de l'investissement, nous créons les conditions d'un développement durable grâce à un ancrage territorial plus élargi des entreprises, en particulier des Petites et moyennes entreprises-PME-".

"De même, a-t-il poursuivi, des élus locaux ont engagé, avec des investisseurs, des partenariats et des jeunes ont pu côtoyer des opérateurs pour des conseils et se découvrir une vocation dans le domaine de l'économie."

Il a souligné que ces journées ont aussi "un rôle d'éveil des élus locaux de leur potentiel en tant que managers du développement et non pas uniquement comme administrateurs d'espaces".

"La découverte de ces terroirs et de tout ce qu'il est possible d'en faire est déjà un premier pari que nous voulons gagner", a soutenu M. Kane.

Les journées économiques qui concernent les régions Nord du pays (Saint-Louis, Louga et Matam), vont permettre à la CNES de "faire découvrir aux opérateurs économiques et les populations elles-mêmes, les potentialités des terroirs", a expliqué Mor Talla Kane.

Le directeur exécutif de la CNES a d'emblée reconnu que "la plus grande faiblesse du Sénégal, c'est le déséquilibre entre les régions ; entre Dakar et le reste du pays pour être précis".

