Sénégal: Les institutions publiques appelées à améliorer leur communication avec les citoyens

Dakar — Les institutions publiques doivent améliorer leur communication pour répondre aux attentes et exigences de "plus en plus pressantes" des citoyens sénégalais, a suggéré, jeudi à Dakar, le conseiller technique du ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Babacar Thiam.

"Les institutions sont appelées à améliorer leur communication et leur interaction avec les citoyens sénégalais dont les attentes et exigences sont de plus en plus fortes et pressantes du fait de leur grande maturité et du niveau de leur conscience citoyenne", a-t-il dit.

M. Thiam s'exprimait lors d'un séminaire axé sur le thème : "Les institutions de la république du Sénégal de l'indépendance à nos jours : contribution à l'écriture de l'histoire institutionnelle".

Il a indiqué que cette rencontre vise notamment à permettre aux participants de mieux connaître la trajectoire et l'évolution des institutions de la République depuis son indépendance à nos jours, les motivations de l'autorité politique, etc.

Le conseiller technique a souligné qu'ils devront maîtriser les relations que les institutions de la République entretiennent entre elles ainsi que leur apport dans la maturation de la démocratie au Sénégal.

"Ils seront également mis au courant des changements attendus de la dernière réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 et de la modalité d'amélioration de la communication ainsi que de l'interaction avec les citoyens", a ajouté Babacar Thiam.

Les participants au séminaire doivent relever "le défi de l'amélioration permanente et de l'interaction continue entre les institutions et les citoyens", a pour sa part soutenu Seynabou Mbaye Gueye, directrice des relations avec les institutions, une structure du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions.

"Notre défi est de faire en sorte que le citoyen soit aussi proche de son élu en suivant tout le travail abattu par ce dernier aux niveau de l'institution", a expliqué Mme Guèye, soulignant que les animateurs des institutions ont un rôle extrêmement important à jouer à ce niveau.