Sénégal: Les MSAD s'ouvrent à l'Agence de presse sénégalaise

Il a loué le travail remarquable abattu par les liciers des MSAD, "dont le professionnalisme dans la confection et la réalisation d'œuvres de haute facture n'est plus à démontrer". Il a notamment cité les tapis de sol et de prière, ainsi que les œuvres d'art en batik et céramique.

L'équipe de l'APS a pu ainsi découvrir le travail des ateliers de basse lice, de haute lice et de tissage. Elle s'est aussi rendue dans la grande salle d'exposition sur les murs de laquelle sont accrochées des œuvres et des affiches dont le célèbre discours prononcé par le président Senghor lors de l'inauguration des manufactures.

Il a ensuite conduit les visiteurs dans les différents ateliers des MSAD, permettant de voir toute l'ingéniosité et la créativité à travers les différentes œuvres exposées ou en chantier. Aloyse Diouf a pris le temps qu'il faut pour expliquer à ses hôtes le travail dans les différents ateliers, n'hésitant pas souvent à donner la parole aux ouvriers pour de plus amples détails.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.