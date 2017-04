Cameroun: Finance islamique - 15 milliards en vue pour les PME

L'ambassadeur de RCA, Martial Beti-Marace en visite dans la région de l'Est pour apprécier le travail fait… Plus »

Il était hier au MINFI, dans le cadre de la restitution d'un projet pilote de microfinance selon les modes de financement islamique dénommé « Projet microfinance Nord Cameroun (PMNC) ». Un projet justement financé par la BID à hauteur de 600 millions de F et mis en œuvre entre 2006 et 2010 dans les trois régions septentrionales du Cameroun. Le bilan du PMNC est jugé éloquent, avec des appuis octroyés à 519 micro-entreprises et PME qui ont pu générer des revenus à travers leurs activités. D'où l'ambition de lancer la phase II, cette fois intitulée « Projet microfinance Cameroun », puisqu'il va toucher les 10 régions du pays. Dans ce cadre, annonce le MINFI, « il est question de mobiliser à peu près 15 milliards de F pour soutenir l'accès des micro et petites entreprises au financement.

Les pouvoirs publics camerounais travaillent encore à améliorer les connaissances des populations et chefs d'entreprises en matière de finance islamique, qui est un système tout de même particulier. Et pourtant, le Cameroun est membre de la Banque islamique de développement (BID) depuis sa création en 1975. Mieux, « notre pays est le premier à avoir bénéficié des fonds de la BID, pour la construction du barrage de Song-Loulou », rappelle le ministre des Finances (MINFI), Alamine Ousmane Mey. A ce jour, le portefeuille de la BID au Cameroun demeure important, riche de « 80 opérations d'une valeur de 615 milliards de F, dont 512 milliards en cours d'exécution », précise Abdou Rassoul, représentant de la BID au Cameroun.

