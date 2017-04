Cameroun: Centre - Des dons pour les populations de Ntogo

Un pressoir à huile à moteur, dix mille sachets en plastique pour la mise sur pied d'une pépinière de cacao, trois sacs d'engrais, une brouette et deux arrosoirs, le tout évalué à deux millions et demi de F, constituent l'essentiel des dons remis aux populations de Ntogo, canton Yabi, dans l'arrondissement de Messondo, par l'honorable Robert Bapooh Lipot. C'était à l'occasion de la tournée parlementaire qu'il a effectuée samedi dernier dans ce village.

La symbiose était totale entre l'élu de la nation et les populations venues nombreuses à sa rencontre, sans distinction ou clivage politique. Avant de procéder à la remise de ces dons, et après avoir écouté les différentes interventions mettant en évidence les nombreuses difficultés auxquelles font face ces populations, l'honorable Robert Bapooh Lipot s'est réjoui de la grande mobilisation observée et de la qualité de l'accueil.

Il a engagé les populations de Ntogo au travail, pour mieux assurer leur bien-être et le développement. Il les a invités à barrer la route à la politique destructrice de la haine et de la jalousie, et à cultiver et promouvoir la fraternité et l'amour, facteurs de paix et d'unité. Robert Bapooh Lipot, a aussi décrié et condamné le pillage systématique des forêts par des exploitants clandestins qui ont fait leur nid dans cette région. L'honorable Bapooh Lipot était accompagné pour la circonstance du président de la sous-section RDPC de Yabi I, Bienvenu Bitom Tjomb, élite du canton.