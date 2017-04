Afrique: Cameroun/Maroc - 300 MW d'électricité attendus de Makay

Le sujet était au menu d'une audience accordée hier par le ministre de l'Eau et de l'Energie à l'ambassadeur du Maroc au Cameroun.

Le Cameroun et le Maroc signent le 13 avril prochain à Yaoundé des termes de référence pour la construction d'un barrage hydroélectrique à Makay dans le bassin du Nyong. Le Cameroun sera représenté à cette cérémonie par le ministère de l'Eau et de l'Energie et la société Energy of Cameroon (ENEO), alors que la société Platinum, partenaire du groupe américain Boxton, représentera le royaume chérifien. Ce projet dont les études sont en cours devra produire à terme 300 Mégawatts (MW) d'électricité.

Telle est la quintessence de l'audience accordée hier par le ministre de l'Eau et de l'Energie, Basile Atangana Kouna, au nouvel ambassadeur du Maroc au Cameroun, Mostafa Bouh. Au cours de leurs échanges, les deux hommes ont également fait le tour de la coopération entre les deux pays. «Une coopération fructueuse», dira Basile Atangana Kouna. Surtout dans le secteur de l'eau piloté par la Camerounaise des eaux (CDE), filiale de l'Office national de l'eau potable (ONEP) du Maroc. Au sortir de l'audience, le diplomate marocain s'est dit satisfait de cette première rencontre avec le ministre de l'Eau et de l'Energie. «Le Cameroun est un très beau pays et agréable à vivre. Il y a tout ce qui manque à quelqu'un qui veut se reposer et qui veut bien travailler», a affirmé Mostapha Bouh.