Cameroun: Exemption de visas avec la Chine - Le Sénat reçoit le projet de loi

Le texte a été jugé recevable hier par la conférence des présidents, sous la conduite de Marcel Niat Njifenji.

Après l'Assemblée nationale avant-hier, c'était au tour du Sénat de recevoir le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé le 7 juillet 2016 à Yaoundé. La conférence des présidents a ainsi jugé recevable le texte déposé par le gouvernement. Les travaux présidés hier au palais des Congrès de Yaoundé étaient conduits par le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji.

On se rappelle en effet que le 7 juillet 2016, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella et l'ambassadeur de Chine au Cameroun, S.E. Wei Wenhua, avaient procédé à la signature de cet accord. Selon le texte qui sera soumis à la chambre entière dans les prochaines heures, l'accord entre les deux pays vise trois situations particulières. Celles-ci concernent les ressortissants des Etats-parties non accrédités sur le territoire de l'autre partie, les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente et enfin les membres du gouvernement et assimilés, ainsi que les officiers généraux. Toutefois, les bénéficiaires de l'exemption de visa sont tenus d'entrer sur le territoire de l'autre partie par tout point de frontière ouvert au trafic international. Ils sont par ailleurs tenus au respect des lois et règlements en vigueur dans cet Etat pendant leur séjour.