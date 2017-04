Cameroun: Y avait-il des armes dans les camions Américains ?

Des camions Américains ont été immobilisés par les services de douanes Camerounaises dans la ville de kousseri, frontalière entre le Tchad et le Cameroun. C'était dans la nuit du 27 Mars 2017.

La psychose du Boko Haram

Les commentaires sont allés dans tous les sens suite a ce contrôle de routine effectué par la douane Camerounaise. La presse s'en est livrée à cœur joie. Dans cette zone du septentrion en proie au terrorisme de la secte Boko Haram, la question essentielle était celle de savoir ce que pouvait bien contenir ces cargaisons en provenance du Tchad voisin du Cameroun en partance pour Garoua le chef lieu de la région du Nord. Du coté des douanes, motus et bouche cousue, il faut se référer à la hiérarchie.

Les curiosités

La deuxième curiosité, compte tenu du fait que le Tchad n'a pas de frontière maritime, d'où pouvait bien provenir ces camions Américains ? On a évoqué le Soudan en proie à une interminable guerre qui a divisé le pays en Soudan du Sud et du Nord. Des questions et bien d'autres qui sont restées sans réponse. Toujours est il que du coté de Yaoundé, le gouvernement a réagi à travers le communiqué du ministre de la communication porte parole du gouvernement Issa Tchiroma Bakary.

La réaction du gouvernement Camerounais

« Dans la soirée de samedi 27 mars2017, treize camions affrétés par le gouvernement américain, en provenance de Ndjamena et à destination de Garoua, transitant par la ville frontalière de Kousseri, ont été immobilisés par les Douanes camerounaises assistées de nos forces de sécurité, pour un contrôle de routine. Le préfet du département du Logone-et-Chari a mis sur pied une commission chargée de procéder à l'inventaire du matériel transporté. Dans le respect de la souveraineté de notre pays et en application des règles et procédures en vigueur, les autorités américaines se sont volontairement prêtées à cette opération et ont parfaitement coopéré, pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions de transparence et de sérénité. Des investigations menées sur place, il ressort qu'aucune arme ou munition n'ont été trouvées dans les containers, en fait globalement constitués des effets suivants :Du matériel de couchage ; Des cabines de toilette ; Des kits de rations alimentaires et des boîtes de conserves ; Des câbles électriques et accessoires ;

Des équipements et matériels de climatisation.

Le convoi reste pour l'instant stationné à Kousseri, en attendant l'aboutissement des formalités d'usage engagées par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique accréditée au Cameroun. Contrairement à certaines rumeurs qui ont malheureusement circulé ces derniers

jours, le chargement de ce convoi n'était constitué que de matériels divers. Le gouvernement de la République du Cameroun apprécie à sa juste valeur le soutien précieux que lui apportent les Etats-Unis d'Amérique dans la lutte qu'il mène contre le groupe terroriste Boko

Haram, et d'une manière générale, contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le Cameroun reste déterminé à continuer d'œuvrer de concert avec la communauté internationale, à l'éradication totale du terrorisme à travers le monde »