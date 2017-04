Pour rappel, lors de la première journée, les trois clubs kinois étaient en déplacement, à savoir FC Renaissance, AS V. Club et DCMP. Renaissance est allé battre OC Bukavu Dawa à Bukavu (1-0) ; V. Club a ramené un nul contre Sanga Balende (0-0) ; c'est le même score qui a sanctionné le match TP Mazembe - DCMP à Lubumbashi, au stade TP Mazembe

Le président de la Linafoot se dit flatté par les comportements des clubs et leurs supporters lors de la première journée. Il a loué l'organisation et surtout le respect du calendrier.

Un cahier des charges de la FECOFA devra parvenir au ministère des Sports au plus tard ce jeudi 6 avril pour le rachat des droits TV et la possibilité de soutenir l'organisation de ce championnat national. Le contexte économique du pays ne permettait pas aux télévisions privées, jusque-là diffuseurs, de continuer à proposer le championnat.

Plus de soucis. La phase du play-off sera retransmise en direct à la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC). Le ministère des Sports attend le cahier des charges de la FECOFA au plus tard ce jeudi 6 avril.

