Congo-Kinshasa: Le pays se penche sur la problématique des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines

À l'occasion de la célébration, le 4 avril, de la journée internationale de la sensibilisation au problème des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines, placée cette année sous le thème « Un environnement sans danger, la communauté protégée », UNMAS, service de la lutte anti-mines des Nations unies, organise, du 2 au 6 avril, une série d'activités ayant marqué le 20ème anniversaire de ce service et les 15 ans de lutte anti-mines en RDC.

Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, a servi de cadre à la célébration de la journée internationale de sensibilisation au problème des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. Et ce, au travers de nombreuses activités rassemblant la communauté locale, le personnel de la Monusco, des agences ONU et ONG internationales et nationales.

Demain jeudi 6 avril, l'ambassade du Japon, le Centre congolais de la lutte anti-mines (CCLAM), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et UNMAS organiseront à Kinshasa une cérémonie avec les opérateurs de la lutte anti-mines et représentants du gouvernement congolais et la communauté internationale.

Le 4 avril, UNMAS a souligné le rôle du gouvernement et de la communauté internationale. Afin de réaliser l'objectif de libérer la RDC de la menace des mines connues et des REG, il est crucial que le gouvernement continue son avancée vers ses engagements internationaux, tels que le Traité d'Ottawa, son appropriation nationale et la coordination efficace des activités humanitaires de lutte anti-mines sur l'ensemble du pays. La communauté internationale doit aussi rester consciente de la menace des mines et REG ; soutenir les activités de lutte anti-mines pour déclarer la RDC libre des engins explosifs avant la date butoir de janvier 2021.

Depuis son accession à l'indépendance, la RDC est prise au piège dans une spirale de conflits armés causant une forte contamination des restes explosifs de guerre (REG), mines et sous-munitions. Cela représente seulement une menace pour la vie des civils mais aussi un frein au développement social et économique. Afin de protéger les communautés et créer un environnement sûr et propice au développement, UNMAS et les autres opérateurs de la lutte anti-mines conduisent des activités d'enquête et de dépollution sur l'ensemble du territoire. Dans cette même ligne d'action, le gouvernement s'est aussi engagé à se conformer au Traité d'Ottawa et aussi à libérer la RDC de toutes les mines connues avant la date butoir du 1er janvier 2021.