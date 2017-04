Ile Maurice: Metro Express - Une manifestation prévue le 13 avril

Jayen Chellum a, lui, mis l'accent sur le financement du Metro Express. «Je ne crois pas que le projet ne coûtera que Rs 17 milliards», a dénoncé le président de l'ACIM. Il a aussi expliqué que, pour lui, l'Inde est en train de se servir de Maurice comme d'une vitrine. «L'Inde construit, en ce moment, des métros dans cinq ou six villes. Le gouvernement indien veut montrer qu'il peut aussi le faire dans d'autres pays. Et Maurice, a, lui, accepté de se prêter à ce jeu», a-t-il lancé.

«Ce n'est pas possible qu'une réunion doit se tenir aujourd'hui (NdlR, jeudi 6 avril) avec le ministre Nando Bodha et nous, les principaux concernés, nous ne sommes pas invités à y assister», déclare Azam Rujubali, un des habitants de La Butte.

«Si le gouvernement décide de ne toujours pas nous recevoir d'ici cette fin de semaine, nous n'aurons pas d'autre choix que d'entreprendre cette manifestation», a annoncé Salim Muthy. Il a encore une fois réitéré sa position contre ce projet car «tro bokou dimounn pou al soufer ek sa». Jayen Chellum, président de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), l'association des travailleurs du transport en commun et les habitants de Pailles et de La Butte étaient présents à cette rencontre.

Le Front commun national ne désespère pas face au projet de Metro Express. Pour cause, après une deuxième réunion au centre Marie Reine de la Paix, ce jeudi 6 avril, il a été décidé d'organiser une manifestation, le jeudi 13 avril. Toutefois, le lieu et l'heure n'ont pas encore été finalisés, précise le président du collectif citoyen, Salim Muthy.

