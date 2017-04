Ile Maurice: MEDCO de Cassis - Les parents d'élèves en rogne contre la direction

«Nous sentons que les intérêts de nos enfants ne sont pas pris en considération et nous envisageons d'entamer une grève de la faim si la direction ne trouve pas une autre solution, au lieu de transférer nos enfants», déclare-t-elle. Elle explique que ce serait difficile pour les élèves de s'adapter dans une nouvelle école, en plein cycle scolaire. Elle ajoute que des parents trouvent que cette décision n'est pas évidente, de par l'aspect sécurité, de proximité et d'adaptation de ces enfants dans un nouveau collège.

«Nous, les parents, nous ne pouvons pas accepter cela, d'autant plus que nos enfants sont en période d'examens », explique Sarah Thendrayen, une des parents, qui est aussi membre de la Parents-Teachers' Association (PTA) du collège. Ces parents se sont rencontrés le jeudi 6 avril, pour analyser la situation. Car, de plus, ils ont appris que leurs filles seront transférées dans un autre collège bientôt.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.