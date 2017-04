Ile Maurice: Lutchmeenaraidoo ciblant Bhadain - «Des infos troublantes sur la vente des biens de Rawat»

La cible du ministre des Affaires étrangères : Roshi Bhadain. Lors d'un point de presse, ce jeudi 6 avril, Vishnu Lutchmeenaraidoo a voulu s'expliquer sur son emprunt de 1 M d'euros après un article paru dans l'express, ce matin. «Bhadain Bhadain li enn misfit in any government, any opposition. Okenn parti pa pu pren li. Li fer lenket lor zot tou», dira-t-il.

Lors de l'enquête de l'ICAC sur toute cette affaire, il a notamment soutenu que tout au long, «il était très proche de l'ICAC. Je ne peux en dire plus». Il ira même jusqu'à espérer que l'ex-ministre de la Bonne gouvernance ne finisse pas ses jours en prison.

«Je sais ce que je dis. Nous avons des informations troublantes sur la vente des biens de Dawood Rawat.» «Où est l'argent pour rembourser les victimes du Super Cash Back Gold ?» s'est notamment interrogé Vishnu Lutchmeenaraidoo. Avant de se dire peiné que «nounn deal ek enn politicien kumsa».

Evoquant son emprunt en euros, le ministre Lutchmeenaraidoo dira que n'importe quel ministre lorsqu'il a besoin d'un emprunt «frappe à la porte de sa banque». Ce qu'il a fait. «J'ai hypothéqué ma maison.»

Et d'ajouter qu'il a déjà contracté un tel emprunt en 2005, auprès de la même banque et «à un taux d'intérêt encore plus bas». Le ministre se dit surpris que le taux d'intérêt qu'il a obtenu étonne plus d'un. «Kuma dir enn mari deal mone fer. Personn pan ena couraz pu vin dir ki seki monn dir menti».

Il rappelle aussi que lors de son dernier emprunt, il avait également hypothéqué sa maison. Le ministre précise cependant que c'est à la banque de décider si elle veut l'inscrire ou non. «C'est une pratique générale dans le milieu bancaire.»

Mais pourquoi la SBM ? «Tout simplement parce que je ne suis pas client auprès d'une autre banque. Depuis 35 ans, je suis à la SBM. Mais j'ai perdu confiance en cette banque.»

Par la suite, Vishnu Lutchmeenaraidoo a concentré ses tirs sur Roshi Bhadain. «Il a fait tout ce qu'il peut pour me remplacer comme ministre des Finances et pour me finir politiquement. Il a eu du soutien au plus haut sommet de l'Etat. Mais il est tombé dans le trou ki linn fouilé pou moi. Linn rode.»

Lui, qu'il a considéré comme «mo prop piti. Je l'ai emmené avec moi en mission à l'étranger pour qu'il apprenne le métier... »

Et les menaces à l'égard de l'ex-ministre de la Bonne gouvernance est à peine voilée : «Il est rare que je menace. Mais la, linn al tro loin.» «Pese paye lor later. La zot in trouv reclam. Film la pu vini... »