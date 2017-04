2017 verra la mise à exécution des prochaines phases du plan de développement de Bluelife. Avec, entre autres, la mise en valeur de ses terres ou la construction de nouvelles villas.

BlueLife n'a pas vu la vie en rose ces deux dernières années. Cette société engagée, entre autres, dans le secteur de l'immobilier, la seule opérant dans ce secteur à être cotée à la Bourse de Maurice, espère rebondir sur les perspectives de croissance et sur les possibilités de réaliser des bénéfices pour l'année en cours. Cela, en contraste avec les comptes qui viennent d'être publiés sur le site de la Stock Exchange of Mauritius, en date du 31 mars 2017, indiquant que 2016 s'est terminée sur une mauvaise note pour le groupe. La société BlueLife a, elle, encouru des pertes de Rs 260 millions, contre Rs 208,9 millions en 2015.

Pour cette année, cap sur la mise à exécution des prochaines phases de son plan de développement. Ce qui inclut l'examen de différentes options de mise en valeur des terres situées à Forbach, la construction de 17 unités additionnelles à Piton, dans le site résidentiel des Hauts Champs, et la fin des travaux de construction des 16 villas de Riviera, qui seront livrées durant le premier trimestre de 2018.

L'optimisme du conseil d'administration de BlueLife est de mise en ce qui concerne les perspectives positives de son segment hôtelier. Cet optimisme repose sur trois facteurs. Premièrement, la contribution d'un nouveau directeur du marketing, recruté en juillet de l'année dernière. Deuxièmement, la venue d'un nouveau Cluster General Manager, en poste depuis janvier de cette année. Enfin, les derniers résultats notés au niveau des revenus et des opérations du segment hôtelier et qui ont été des plus positifs.

Et pourtant, 2016 avait bien commencé sur le plan des revenus, et pour le groupe, et pour la société BlueLife. Dans les deux cas, les revenus par rapport à ceux de l'année précédente étaient en hausse. En ce qui concerne le groupe, les revenus sont passés de Rs 1,035 milliard à Rs 1,470 milliard, soit une hausse de 42 %. Dans le cas de la société BlueLife, les revenus sont passés de Rs 36,9 millions à Rs 53,2 millions, soit une hausse de 44,2 %.

Le groupe a enregistré de réelles occasions pour sortir la tête de l'eau, mais un autre élément est venu court-circuiter les perspectives en question. Le lancement de la phase 2 des projets associés à des résidences du type Integrated Resorts Scheme (IRS), avec, notamment, la mise en place des villas d'Ocean River et de Riviera, a abouti à des bénéfices de Rs 182,2 millions. En net contraste par rapport aux pertes encourues en 2015, qui étaient de l'ordre de Rs 61 millions. Malheureusement, une perte de Rs 57,1 millions a été enregistrée à l'heure du bilan, par rapport aux coûts de construction de la phase 2.

Performance négative

Autre contrecoup, la performance négative au niveau de la gestion des hôtels et du segment location, avec la nomination de Rezidor Hotels APS comme administrateur dès le 1er septembre dernier. La première année de ce nouvel opérateur n'a malheureusement pas rapporté les fruits escomptés et s'est soldée par une perte de Rs 151 millions, plus conséquente que celle enregistrée en 2015, qui était de l'ordre de Rs 149,4 millions.

Les perspectives attendues au niveau des centres commerciaux ne se sont pas matérialisées non plus. Durant les derniers mois de 2015, le taux d'occupation des espaces et des bureaux dans les centres commerciaux a chuté. Les revenus escomptés en 2015 ne se sont pas réalisés. Ce qui a débouché sur une baisse totale par rapport aux placements en biens immobiliers et à la valeur des terres classifiées comme étant déjà vendues, pour un montant de Rs 112,6 millions. Il faut ajouter à cela les pertes de Rs 81,9 millions découlant des opérations effectuées dans ce cluster et qui était de l'ordre de Rs 43,6 millions en 2015.

L'autre événement qui n'a pas contribué à améliorer la situation financière du groupe concerne la perte de valeur de son fonds de commerce. Un test de dépréciation a évalué cette perte à Rs 176,4 millions. L'ensemble d'éléments devant constituer le goodwill du groupe a été évalué au moment de la fusion de BlueLife Ltd avec l'Indian Ocean Real Estate Company Ltd, le 31 décembre 2013.

La société BlueLife n'a pas non plus été épargnée des secousses occasionnées par les dépréciations. Les pertes encourues par la société, qui étaient de Rs 260 millions en 2016, comparées aux Rs 208,9 millions de 2015, sont attribuées principalement aux coûts des charges financières et aux imputations liées à la dépréciation.

En 2016, les impairment charges de BlueLife ont connu un bond de 67,5 %, passant de Rs 93,3 millions l'année précédente à Rs 156,3 millions. Les charges financières ont enregistré une hausse de 11,9 %, passant des Rs 48,7 millions en 2015, à Rs 54,5 millions l'année dernière.

Les activités du groupe BlueLife sont réparties dans les filières immobilière, hôtelière et commerciale. L'immobilier est la principale activité de la société. Dans le secteur hôtelier, le groupe possède Radisson Blu Azuri Resort & Spa, situé dans le village d'Azuri, et Poste La Fayette Resort Ltd. Le groupe possède deux centres commerciaux. Il s'agit de Circle Square Retail Park, situé à Forbach, et de Riverside Shopping Centre, à Rivière-du-Rempart