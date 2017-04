Sénégal: Moussa Diop DG 3D - «C'est un encouragement, loin d'être vraiment une consécration»

A son avis, la société de transport public a su surmonter les difficultés qu'elle a connues dans le passé. Revenant sur les actes posés pour mériter une telle distinction, Me Diop rappelle que 3D a pu intégrer toutes les composantes de la société en son sein, notamment les femmes et surtout les personnes à mobilité réduite. Se glorifiant ainsi pour ledit trophée, il a, au nom de la société, dédié le cauri d'or au chef de l'Etat, Macky Sall.

Pour lui, la réception de ladite distinction veut dire «qu'il faudra faire mieux». Il estime, en fait, que ce cauri lève plutôt la barre haute et que la société n'a plus droit à l'erreur. Pour cause, le Dg de 3D explique que l'Etat du Sénégal a mis à la disposition de la société 475 nouveaux autobus, ainsi que les moyens pour travailler. Mieux, il annonce que «d'autres mesures d'accompagnement sont en cours avec le gouvernement du Sénégal». C'est pourquoi, il reste conscient que «ce cauri d'or constitue vraiment un encouragement à mieux faire».

Nommée au Cauri d'or 2017 de la Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse), la société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (3D), ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ou du moins, son Directeur général, Me Moussa Diop semble résolument prendre un nouveau cap. Interpellé sur le sens accordé à ladite nomination, après celle de l'international Transport Award en 2015 à Madrid, Me Diop souligne que «c'est un encouragement, loin d'être vraiment une consécration».

