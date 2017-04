Ainsi, en 2007, il décide à la surprise générale de non seulement ressusciter le Sénat qui sera à nouveau supprimé en septembre 2012 par l'actuel régime, mais aussi de faire passer le nombre des députés de la 11ème Législature de 120 à 150, malgré le boycott des partis de l'opposition dite «significative», Ps, Afp et autres, des législatives du 3 juin 2007. Cependant, avec les réformes constitutionnelles adoptées lors du référendum du 20 mars derniers et qui consacrent des députés dédiés aux Sénégalais de l'extérieur, l'effectif de l'Assemblée nationale connaîtra une hausse de 15 députés sous la 13e législature. Ainsi de 150 députés, l'effectif de l'Assemblée nationale du Sénégal passera désormais à 165 députés.

En effet, opposant qu'il était, le secrétaire général du Pds accusait les députés d'être des caisses de résonnance du Parti socialiste et de son chef, Abdou Diouf. Cependant, le pape du Sopi ne va pas mettre du temps pour revenir sur toutes ces décisions concernant le nombre des députés et le Senat.

