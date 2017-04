«Nous avons un dispositif qui nous indique les lieux, les jours et les heures de coupure d'électricité. Mais, pour ce cas précis (coupures dans certains quartiers, Ndlr), nous n'avons pas connaissance», a expliqué M. Kane, par ailleurs responsable des centrales de Senelec du réseau interconnecté, des régions et les centres secondaires.

Les coupures d'environ 30 minutes notées dans certains quartiers de la capitale ces derniers temps «ne compromettent en rien la dynamique enclenchée, encore moins un retour à la situation connue en 2012. Ce n'est pas alarmant!», a estimé Thierno Oumar Kane, directeur de la production en charge de la maintenance et de l'exploitation des installations de production de la société et le suivi des contrats que nous avons joint au téléphone hier, mercredi 5 avril.

Omar Niane, égrenant son chapelet sur les deux voies de Sacré Cœur aux environs de 18 heures, abonde dans le même sens: «Le Sénégal doit investir beaucoup dans la logistique. On note une vétusté du matériel de transport de l'électricité. Le Sénégal n'a plus un problème de production d'électricité mais un problème de distribution. Les engins sont vétustes et il faut toute une politique de substitution de ce matériel par un autre beaucoup plus adapté». Mieux, «il faut que la Senelec travaille beaucoup sur la communication. Car, nous perdons beaucoup de nos matériaux».

Bientôt ce sera le Ramadan, un moment où on utilise beaucoup l'électricité. Il faut que les autorités prennent les devants. Nous ne devons plus revivre les sombres moments de la Senelec», a-t-elle lancé aux autorités.

Ce pays qui se veut émergent, se doit d'avoir permanemment de l'électricité. Aujourd'hui, tout va vite et rien n'est possible sans de l'électricité. Donc, il faut que nos autorités redoublent d'efforts pour fournir de manière permanente cette denrée précieuse aux populations».

C'est bientôt la période de la chaleur. Et ces coupures notées ne rassurent guère. Nous notons des coupures tous les soirs entre 20h et 21h», confie dit Ousmane Guèye habitant du quartier grand Dakar, trouvé à la rue 10.

Des sénégalais rencontrés le week-end dernier dans les grandes artères de la capitale se plaignent des coupures d'électricité notées ces derniers jours. Ils exhortent la Senelec à prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler ce problème avant le mois béni de Ramadan. A Grand-Dakar, dans les Sicap et au Dieuppeul, on crie déjà son ras-le-bol.

