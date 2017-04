Sénégal: Mor Ndao - «Les chefs de village ne jouent plus le role d'antan»

interview

Si la volonté de rémunérer les chefs de village divise la classe politique, l'historien Mor Ndao, soutient que ces dignitaires ne jouent plus leur rôle d'antan. Pis, le Professeur d'histoire moderne et contemporain à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) par ailleurs, inspecteur général de l'éducation, soutient leur statut héréditaire pose problème dans un contexte de démocratie.

Comment appréciez-vous la décision du chef de l'État de rémunérer les chefs de village ?

Je suis dubitatif surtout dans le contexte de cette décision du chef de l'État. A priori, on peut penser qu'il s'attend à des retombées en prenant une telle décision. Ensuite, il se pose une question d'opportunité parce que depuis des années avec l'adoption de la réforme de l'Acte III de la décentralisation, la carte a été redessinée, les fonctions et les charges ont été redistribuées.

Par conséquent, rémunérer les chefs de villages dans ce contexte où l'habitat est très dispersé ou il y a une pléthore de villages, cela peut nous laisser sur notre perplexité. En retour, on peut supposer que les chefs de village font un travail, ils rendent un service à la communauté, on est en bon droit d'attendre, qu'ils aient un certain désintéressement. Je suis donc partagé entre le doute et la certitude.

En tant qu'historien, pensez-vous que les chefs de village jouent toujours le rôle qu'ils ont eu à jouer dans le passé ?

Je ne le pense pas. Parce qu'après la dislocation des grandes empires et la mise en place de l'Afrique occidentale française, l'administration coloniale a mise en place un dispositif de redéploiement des anciennes élites qui, jadis, occupaient des fonctions. Des aristocraties ont été déchues. Certains de leurs fils ont été redéployés dans des écoles mais après leur formation, on les avait redéployé dans l'armature administrative.

Depuis lors, les chefs de village occupaient une position centrale pour remonter les informations destinées aux chefs de cantons. Ces derniers à leur tour, remontaient ces informations aux chefs de provinces, ensuite la chaine continue jusqu'au président de la République puisque l'État colonial. C'était très pyramidal, vertical.

À ce niveau, les chefs de village avaient une place centrale mais à ce que je sache, ils n'étaient rémunérés peut-être qu'ils avaient une position de prestige et on a recyclé cette élite. Mais ce qui est sûr, avant la colonisation, le mode gouvernance, en fonction des régions, diffère selon qu'on se situe au Nord ou au Sud.

À partir du fleuve Gambie, si vous remontez au Nord, c'était des sociétés, en général, hiérarchisées où on pouvait sentir non pas des chefs de village mais des chefs de clan, de tribu qui partageaient le pouvoir. Mais, ce pouvoir émane de la puissance royale.

Mais si vous descendez au Sud, en général, on a des sociétés acéphales. Ce sont des sociétés lignagères, de démocratie villageoise. En général, il n'y a pas de chef. Les décisions sont prises en commun, après discussions. Mais, avec la colonisation et le démantèlement de toutes ces structures, l'administration coloniale a mis en place un certain nombre de dispositif qui a était utilisé pour perpétuer la domination et l'humaniser sous d'autres formes.

Mais, après l'indépendance, cette rupture significative n'a pas été assumée par l'État postcolonial. Au contraire ! C'est la même architecture administrative issue de la colonisation qui a été perpétuée jusque dans les années 1972 où s'esquive la première débauche de réforme qui prend en charge les données.

Disposant d'un pouvoir héréditaire, la légitimité de certains chefs de village est de plus en plus contesté. D'aucuns exigent même des élections pour le chef de village. Y-a-t-il un risque de conflits avec cette idée de rémunération ?

Je connais les villages, j'ai travaillé dans les villages mais c'est la fonction du Chef de village est héréditaire. En général, on vous dit, c'est une famille qui occupe cette fonction et que celle-ci se transmette de père en fils ou bien de frère à frère. L'implication de la population au niveau des décisions, des choix, des investigations, des investitures n'a pas été prise en compte. Cela pose un problème de participation démocratique par le bas.

Je crois qu'il faut poser ce problème pour permettre aux gens qui ont l'habitude d'exercer la fonction démocratique en élisant de manière démocratique les chefs de village qui ont un mandat et qui répondent aux aspirations selon les missions qui leur sont confiées. Mais tel n'est pas cas. C'est héréditaire. C'est lié à la famille. Ça pose un problème de démocratie.