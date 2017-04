L'étudiant Ibrahima Baldé pour sa part invite les manifestants à respecter leur quartier qui est souvent en proie aux jets de grenades lacrymogènes, de pierres etc. Il dira à l'endroit des politiciens : «Il y a des problèmes plus pressants comme les gens qui ne mangent pas assez bien, la mendicité des jeunes, pendant ce temps les politiciens restent là à bouffer notre argent. Mais où va le pays ?», demande-t-il.

Dans la même occasion, il invite l'opposition, la société civile et le gouvernement pour qu' «à défaut de ne pas manifester sur la Place de l'Obélisque, qu'ils le fassent en paix sans porter préjudice aux riverains», supplie-t-il. Par ailleurs, le rappeur ne voit comme alternative pour lutter contre l'insécurité des populations riveraines, la carte d'électeur glissée dans l'urne : «attendre la venue des élections et voter pour le candidat de son choix», dit-il.

Par le biais de leur porte-parole du jour dont le rappeur de la vielle école Chaka Babs et un étudiant du nom d'Ibrahima Baldé, les jeunes riverains de la place de l'obélisque qui fait souvent office de lieu de rendez-vous de manifestations qui tournent le plus souvent à la dérive, ont dénoncé avec fermeté les violences que celles-ci occasionnent.

Craignant pour leur sécurité ainsi que celle de leur famille, lors des manifestations politiques qui tournent le plus souvent à de sanglants affrontements entre manifestants et forces de l'ordre , les jeunes riverains de la mythique place de l'Obélisque ont tenu un point de presse, hier 05 mars, en dénonciation des débordements dont les seules victimes sont les populations innocentes.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.