Le Président de la République a demandé au Gouvernement de veiller à la modernisation des casernes et de l'équipement de nos forces de défense et de sécurité, à l'amélioration de leurs conditions sociales, ainsi qu'à l'effectivité de la revalorisation générale des pensions militaires d'invalidité. Cette information est contenue dans le communiqué du conseil des ministres qui nous est parvenu hier, mercredi 5 avril. Il en est de même, relève-t-on dans l'édit présidentiel de la prise en charge sociale optimale des anciens combattants, dont «le rôle précurseur dans la préservation des valeurs patriotiques et civiques reste primordial pour le développement du Sénégal».

Par ailleurs, appréciant les résultats du recensement général des entreprises (RGE), réalisé pour la première fois au Sénégal, le Président de la République a également félicité le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan (Amadou Bâ, Ndlr), l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et tous les acteurs impliqués dans le pilotage de cette opération essentielle pour la modernisation de l'économie nationale et l'actualisation du système d'établissement des comptes nationaux.

Là aussi, Macky Sall a demandé au Premier Ministre d'ouvrir, dans les meilleurs délais, des concertations élargies avec le secteur privé, le monde universitaire et les collectivités territoriales, afin d'intensifier l'exécution consensuelle d'une politique de promotion des PME /PMI qui capitalise, dans l'équité, le potentiel économique de nos territoires, avec l'accroissement attendue de la création locale d'emplois.

A noter que le Chef de l'Etat a salué la participation qu'il a qualifiée de «remarquable» d'un détachement de l'Armée gambienne au défilé militaire à la Place de la Nation, le 4 avril dernier.