Le design au Sénégal est en «régression», confiné qu'il serait, selon la designer Jöelle le Bussy Fall de la galerie Arte, à une de ces «petites niches élitistes», pour ne pas dire qu'il est très «peu connu»... Sans parler de ces ateliers où l'on va peut-être tomber sur des «pièces uniques», qui ne se démarqueront pas toujours de l'artisanat... Dans un environnement où il n'y a pas d'«industrie» appropriée.

A cela s'ajoute que la formation passerait quasiment pour le parent pauvre du secteur, ce qui signifie que l'on va se former «sur le tas» ou «de père en fils», avec l'air de réduire les choses à une sorte de «transmission familiale».

Dans la matinée d'hier, mercredi 5 avril, Jöelle le Bussy Fall, qui était l'invitée du séminaire du musée Théodore Monod sur les politiques culturelles, au même titre que la créatrice de mode Sadiya Guèye, regrettait d'ailleurs qu'il n'y ait que «peu d'écoles de savoir-faire».

Joëlle le Bussy Fall, qui enseigne le design, (une «initiation» dit-elle) à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, estime qu'il faudrait une «école d'art appliqué au Sénégal», histoire de prendre en charge «la reliure cuir, le tannage, le tissage, la menuiserie, la céramique, la sculpture, avec un département d'architecture et design, et un département de recherche».

L'autre aspect, c'est que l'Etat lui-même n'est pas très présent... La preuve avec ces menuisiers longtemps livrés à eux-mêmes, alors qu'ils sont à «la base du design au Sénégal», et qui n'ont pas hésité, à exprimer leur ras-le-bol. Les murs de la ville se souviennent sans doute de leurs «affichettes», pour dire non à tous ces «meubles importés», des «meubles chinois» venus «nous envahir», pour parler comme Jöelle le Bussy Fall.

Idem pour les designers, qui se débrouillent un peu comme ils peuvent pour aller exposer à l'étranger, et «par leurs propres moyens», de Paris à New-York, où on le leur rendrait plutôt bien. «Dans les années 90, rappelle-t-elle, il y avait (encore) le Salon du design au sein de la Biennale» : de la «reconnaissance pour le design», et de la «visibilité pour les designers».

«L'Etat me taxe assez cher... »

Quant à la mode, dit l'ancien mannequin Sadiya Guèye, reconvertie dans la création de mode, c'est un «domaine saturé», où vous trouverez des «boutiques un peu partout», entre autres parce que «l'Etat ne fait pas grand-chose pour encadrer l'activité. 99% des personnes qui sont dans le secteur font dans l'informel, avec beaucoup de laisser-aller. On n'a plus ni usine de textile, ni usine de filature, à tel point que pour trouver du fil, il faut aller à Fez, (au Maroc), ou en Egypte... Les taxes coûtent cher, et pour être compétitif, il faudrait avoir tout sur place, ou presque».

Ce qui... chiffonne encore Sadiya Guèye, c'est cet abus de langage : on va parler de tissus africains, alors que le wax, pour ne prendre que cet exemple-là, est un produit hollandais. Sans oublier que certains motifs typiquement africains sont exploités, sans avoir à payer quelque droit que ce soit, tout simplement parce que personne n'aura pris le soin de protéger l'une ou l'autre de ces œuvres.

Dans la sous-région, laisse entendre Sadiya Guèye, malgré son côté «informel» ou pas très «organisé», (vous trouverez même des gens pour vous dire que l'on n'a pas besoin d'apprendre ni de se former), la mode sénégalaise est très «copiée», donnant la «tendance» sur tout ce qui est «foulards» et «broderies», par exemple.

Sadiya Guèye a aussi tenu à s'expliquer sur ce reproche qu'on lui fait, de ses défilés épisodiques, à ses créations presqu'invisibles : «Je ne fais pas l'informel, dira-t-elle, et l'Etat me taxe assez cher».