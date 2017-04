Cote d'Ivoire: 3e AG du Repsfeco - La Sénégalaise Diago N'Diaye succède à Salimata Porquet

Quant à la nouvelle présidente du réseau, elle a rendu un hommage à son prédécesseur. « Je vous succède mais je ne vous remplace pas car, on ne remplace pas une femme comme Salimata Porquet. C'est une femme crédible et dynamique. Je voudrais la féliciter pour avoir su porter haut le flambeau du Repsfeco. Je prends l'engagement de perpétuer le travail qu'elle a abattu », a affirmé Diago N'Diaye, la nouvelle présidente du réseau. C'est à juste titre qu'elle a décidé de faire de son prédécesseur, la présidente d'honneur du réseau afin de continuer à bénéficier de son expertise.

« J'ai déjà assez donné à cette organisation. Je suis appelée à d'autres responsabilités. Je suis membre du Conseil économique et social et je dois diriger très bientôt une autre organisation. Je vous laisse donc un héritage lourd que je vous demande de prendre avec beaucoup de courage et de patience. A la nouvelle présidente, je dirai que vous devez compter sur vous-même et votre équipe. Nous voulons un Repsfeco nouveau. Aux autres membres du réseau, je dirai que vous ne devez pas vous battre pour des postes. Venez au réseau pour être constructifs », a déclaré la présidente sortante, Salimata Porquet.

