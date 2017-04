Maroc: Hamza Mendyl - Lille accuse la sélection pour sa blessure

Mendyl est sorti blessé du match amical contre la Tunisie (1-0). Son club entend obtenir réparation: « Le LOSC étudie par ailleurs les recours juridiques possibles pour faire constater et réparer le préjudice important subi par le club. Il se réserve ainsi le droit d'intenter toute action utile contre la Fédération Marocaine afin de défendre au mieux les intérêts du club et de ses joueurs« .

« De retour le jeudi 30 mars de son déplacement au Maroc dans le cadre des deux rencontres amicales disputées par sa sélection nationale, Hamza Mendyl est rentré à Lille blessé : les examens organisés le vendredi par le LOSC ont montré que le joueur souffrait d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale (le mercredi 5 avril) et va entraîner une indisponibilité estimée à six mois du jeune défenseur« , lit-on sur le site officiel du Losc.

