Burundi: Le CNDD-FDD tance les Imbonerakure auteurs d'un chant incitant au viol

Un homme vêtu de blanc apparaît brièvement sur la vidéo. Il attire également l'attention de Pacifique Nininahazwe, défenseur des droits de l'homme en exil, président du Forum pour la conscience et le développement (Focodé). « Nous avons vu ce personnage qui porte un tee-shirt frappé FDNB [Force de défense nationale du Burundi, ndlr], de l'armée burundaise, et qui semble encadrer ces Imbonerakure. Nous avons eu beaucoup d'informations depuis longtemps qui montrent que les Imbonerakure sont formés par des militaires burundais. Donc cette vidéo peut être une preuve », estime-t-il.

Au Burundi, à quelques jours du sommet des chefs d'Etat de la sous-région, une vidéo agite les réseaux sociaux. On y voit environ 150 jeunes vêtus de maillots sportifs : des Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir (le CNDD-FDD) composée en partie de démobilisés de la guerre civile et considérée comme une milice par l'ONU.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.