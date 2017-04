Angola: Le pays et la France pour la coopération dans les domaines agricole et agro-alimentaire

Les chutes d'eau de Chiumbue, les espèces d'animaux, d'oiseaux et la ceinture verte qui entoure l'utilisation du… Plus »

Le diplomate estime qu'il y a de très bonnes relations diplomatiques et qui se sont améliorées ces dernières années après les visites d'Etat du Président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, en France en 2014 et de son homologue français François Hollande en 2015.

Selon lui, les autorités angolaises et françaises travaillent également pour mettre fin à la double imposition des exportations entre eux visant à améliorer le climat d'affaires et à stimuler les investissements entrepreneuriaux dans les deux pays.

Il a dit qu'il était en phase finale la rédaction d'un accord dans le domaine de la défense, décidé lors de la visite en Angola du président français, François Hollande, qui vise à approfondir les échanges entre les forces armées des deux pays dans le cadre des renseignements et soutien sur des questions régionales et du maintien de paix.

Sylvain Itte préconise l'extension des subventions aux domaines agricole et agro-alimentaire, profitant le fait que la France ait des meilleures écoles et universités dans ces deux secteurs.

L'ambassadeur français a rappelé que plus de 100 étudiants angolais liés à l'ingénierie pétrolière étudiaient en France avec des subventions du gouvernement angolais et le soutien du gouvernement français.

Luanda — La coopération dans les domaines agricole, agro - alimentaire et de la recherche scientifique entre l'Angola et la France a dominé l'audience que le vice-président de l'Angola, Manuel Vicente, a accordée jeudi à Luanda à l'ambassadeur de France, Sylvain Itte.

