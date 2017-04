Angola: Le candidat du MPLA au Président de la République sera présenté samedi à Cabinda

Les chutes d'eau de Chiumbue, les espèces d'animaux, d'oiseaux et la ceinture verte qui entoure l'utilisation du… Plus »

José Daniel Pemo a assuré que la visite de João Lourenço à Cabinda sera transformée en un moment de fête avec la participation d'artistes locaux et d'un groupe d'une dizaine de musiciens de renom en provenance de la capitale, Luanda, comme Matias Damásio, Yola Araújo, As Africanas, Nagrela, Mestre Bambila, entre autres.

Au cours de son séjour dans la ville de Cabinda, João Lourenço va visiter quelques travaux en cours et achevés, ainsi qu'il va s'entretenir avec la société civile, les entités religieuses, les jeunes et les autorités traditionnelles.

Il a souligné l'anxiété de l'ensemble de la population de voir João Lourenço et qu'une forte mobilisation a été faite au niveau des comités municipaux, des comités d'action du parti, de la JMPLA et de l'OMA, des associations amies pour une réception dans l'apothéose du candidat du MPLA.

Le responsable a souligné que la venue du vice-président du MPLA et du candidat du parti au Président de la République, s'encadrait dans le processus de préparation et tenue des prochaines élections générales prévues pour août de cette année.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.