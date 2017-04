Angola: Garantie de l'égalité effective entre les hommes et les femmes

Luanda — Le secrétaire d'Etat aux droits de l'homme, António Bento Bembe, a déclaré jeudi à Luanda, que l'Etat angolais était engagé à éliminer graduellement toutes les formes de discrimination du genre, assurant l'égalité effective entre les hommes et les femmes .

Prenant la parole à l'ouverture du débat public sur le "Rapport de la convention d'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (2013-2017)", le responsable a souligné qu'en ratifiant la Convention, le pays s'assumait comme le garant du droit à l'égalité.

Il a rappelé que le but principal de cet instrument et de l'internationalisation de ces droits était d'encourager, reconnaître et de valoriser la dignité de la personne humaine sans tenir compte son origine, race, culture ou régime juridique adopté.

Pour ce faire, a-t-il poursuivi, il a été créé un système de protection des droits de l'homme, qui, dans une conjoncture universelle, est exercée par les Nations Unies et au niveau régional, il a été créé des organisations tel que le système africain.

Dans le cadre de la préparation ce rapport et de la prochaine défense, António Bento Bembe a considéré comme cruciale l'importance d'organiser un débat public avec les organisations de la société civile et d'autres institutions publiques pour la collecte des contributions.

Le débat public sur le "Rapport de la convention d'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (2013-2017)", vise entre autres objectifs, renforcer les capacités techniques des institutions impliquées dans la promotion et protection pour la préparation du rapport de l'Etat.

Il a également pour but de promouvoir les mécanismes de défense des droits des femmes et l'égalité des sexes, ainsi que de diffuser et d'analyser les recommandations du Comité de la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).

La rencontre s'encadre dans la Commission interministérielle pour la préparation des rapports nationaux sur les droits (CIERNDH) et compte sur le soutien du Fonds des Nations Unies pour le développement (PNUD), envisageant promouvoir la culture des droits de l'homme et analyser l'état des droits des femmes en Angola