Burkina Faso: Dépôt d'armes attaqué au Burkina - 10 à 17 ans de prison pour d'ex-agents du RSP

Trois sous-officiers de l'ex-garde du président déchu Blaise Compaoré ont été reconnus coupables de désertion en temps de paix et condamnés à trois mois de prison ferme. Ce sont les sergents-chefs Zerbo Mohamed et Roger Koussoubé, et l'adjudant Ouekouri Kossé. Ces derniers qui s'étaient réfugiés en territoire ivoirien avaient été remis aux autorités militaires dans le cadre de la coopération policière entre les deux pays.

Le sergent-chef Ali Sanou et le sergent Ollo Poda Stanislas sont condamnés à dix-sept ans de prison ferme. Treize autres militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle sont condamnés à dix ans de réclusion. Ils sont reconnus coupables de complot militaire, vol aggravé, désertion à l'étranger en temps de paix, de détention illégale d'armes et munitions.

