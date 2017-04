Afrique de l'Ouest: Marché financier - La première réunion de club AFIC s'est ténue à Abidjan

La première réunion du Groupe UEMOA du Club Afrique de l'AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance) s'est tenue au siège de la Bourse régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), en marge de la 14ème Conférence Annuelle de l'AVCA (African Private Equity and Venture Capital Association) à Abidjan.

Selon un communiqué, cette réunion a permis d'examiner les enjeux du développement du capital Investissement en Afrique et en particulier dans l'UEMOA. En effet, plus que des investisseurs financiers, les Fonds d'Investissement concourent à l'amélioration de la gouvernance des entreprises, à l'amélioration de la transparence, à la création de valeur et d'emplois. Ils jouent un rôle important dans la consolidation de la croissance dans une économie.

Le Groupe UEMOA a pour mission de réfléchir sur un cadre juridique et fiscale favorable au développement des activités du Capital Investissement dans la sous-région. Il développera également un programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur.

Edoh Kossi Amenounve, Directeur Général de la BRVM et du DC/BR a été élu Président du Groupe avec comme 1er Vice-Président Mme Aurélie Pujo, Partenaire et Directeur Juridique de Amethis Finance et comme 2ème Vice-Président Serge Thiemele, Associé chez EY. Le capital Investissement au sein de l'UEMOA, c'est 18 Fonds en activité avec 87 investissements réalisés au cours des huit dernières années pour un montant global de 366 millions de dollars US, soit environ 225 milliards de FCFA.