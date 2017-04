Maroc: SM le Roi reçoit et nomme les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

De même, les prérogatives du Conseil ont été élargies, sa composition diverse et plurielle a été garantie et l'ouverture sur son environnement renforcée.

L'installation par Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, de cette institution constitutionnelle, intervient conformément aux dispositions de la Constitution et de la Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ainsi, la place de la justice dans l'édifice institutionnel national a été renforcée et le pouvoir judiciaire a été rehaussé au rang de pouvoir à part entière indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.

- Les membres élus qui représentent les juges des tribunaux de premier degré. Il s'agit de MM. Adil Nidam, Mohamed Jalal Moussaoui, Faiçal Chaouki, Abdelkarim Al-Aazani et Mmes Hajiba El Boukhari et Aicha Ennaciri.

