Maroc: Le Prix Cheikh Zayed du livre nomme le penseur marocain Abdallah Laroui, personnalité culturelle de l'année

Pour sa 11ème édition, le Prix Cheikh Zayed du livre a annoncé, mercredi, la désignation de l'historien et penseur marocain Abdallah Laroui "Personnalité culturelle de l'année".

Le Prix Cheikh Zayed du livre accorde le titre de "Personnalité culturelle de l'année" à une personnalité de renom au niveau du monde arabe ou international ayant contribué à l'enrichissement de la culture arabe et internationale, en termes de créativité ou de pensée, tout en reflétant dans ses travaux et ses activités les valeurs d'authenticité, de tolérance et de coexistence pacifique.

L'historien et penseur marocain Aldallah Laroui, recevra son prix lors d'une cérémonie prévue le 30 avril à l'occasion de la tenue du Salon du livre d'Abou Dhabi, où d'éminentes personnalités seront également primées dans diverses catégories.

Le secrétaire général du Prix Cheikh Zayed du livre, Ali Ben Tamim, a souligné dans un communiqué, dont une copie est parvenue à la MAP, que le penseur et écrivain marocain Abdallah Laroui a été choisi pour son rôle de fondateur d'un mouvement intellectuel et culturel qui a transcendé les frontières du Maroc pour atteindre l'Orient, et son influence ne s'est pas arrêtée aux frontières des universités et des institutions scientifiques, mais elle a englobé les domaines de la pensée politique arabe, et marqué de nombreuses pratiques culturelles.

Le communiqué rappelle certains volets de la biographie de Abdallah Laroui (né en 1933 à Azemmour), sa pensée, sa culture, ses écrits et ses contributions dans la culture arabe. Et d'ajouter que l'historien Abdallah Laroui est un fin-connaisseur de la culture arabe, ancienne et contemporaine, mais aussi de la culture occidentale sous ses différents aspects intellectuel, littéraire et artistique, et plus particulièrement dans les domaines de la philosophie, de l'histoire, du roman et du cinéma.

Pour les responsables du Prix, l'ouvrage "L'idéologie arabe contemporaine" de Abdallah Laroui (publié en 1967) constitue l'annonce d'une nouvelle étape dans la lecture de l'histoire de la culture arabe contemporaine moderne et de l'apport de l'élite intellectuelle.

"Le Prix Cheikh Zayed du livre" met l'accent aussi sur les spécificités des écrits, roman et traduction, de Abdallah Laroui qui est enraciné dans la connaissance, déterminé à relever les obstacles de la modernisation, et à cheval entre la pratique intellectuelle et littéraire, d'où la place de choix qu'il occupe dans la culture arabe contemporaine.

Les travaux de Abdallah Laroui constituent aujourd'hui un véritable trésor de la culture arabe dont l'efficacité ne se limite pas à l'étape précédente, c'est-à-dire depuis les années 70 du siècle dernier, d'autant qu'elle ouvre de larges perspectives dans l'avenir à la recherche, aux études et à la créativité, ajoute le communiqué.

L'œuvre du penseur marocain Abdallah Laroui qui insiste sur la modernité intellectuelle dans la pratique politique et culturelle, souligne-t-on, est un choix dicté par les racines culturelles de l'auteur, sa vision critique et le grand intérêt qu'il porte aux questions de la société arabe moderne.