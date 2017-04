Sénégal: La jeunesse invitée à se doter de "compétences entrepreneuriales"

Dakar — Le secrétaire général de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES), Ali Harouna Bouramah a invité, jeudi à Dakar, la jeunesse à se doter de "compétences et de potentiel entrepreneuriaux pour une insertion sociale et économique".

"La jeunesse d'aujourd'hui ne doit plus attendre simplement la politique d'emploi de l'Etat pour s'insérer. Elle soit se doter de compétences et de potentiel entrepreneuriaux pour une insertion sociale et économique", a-t-il dit.

M. Bouramah prenait part à un forum et une exposition des jeunes entrepreneurs organisés par la CONFEJES dans le cadre de la quinzaine de la Francophonie qui se tient à Dakar.

Il indique que les jeunes entrepreneurs peuvent créer leur propre entreprise à travers des activités de formation et d'animation socio-éducatives et sportives.

"Ce Forum doit servir aux jeunes de vitrine pour dialoguer avec les partenaires économiques et financiers des modalités de financements de leurs projets", a dit Ali Harouna Bouramah. A cet effet, le secrétaire général de la CONFEJES a demandé aux jeunes d'être de futurs employeurs au lieu d'être de perpétuels chercheurs d'emploi.

"Nous sommes convaincus que l'entreprenariat est un antidote à la dépendance, à la pauvreté et une réponse à l'immigration", a ajouté M. Bouramah.

Co-présidant la cérémonie, le directeur de la Francophonie, Magaye Touré, a salué les initiatives entreprises par la CONFEJES dont la plupart sont axées sur le financement des jeunes entrepreneurs.

"Ces financements destinés aux jeunes de notre pays et d'ailleurs ont permis de créer des richesses et des emplois", a dit M. Touré. Il a aussi exhorté les jeunes entrepreneurs à inciter leurs camarades à se lancer dans la même dynamique.