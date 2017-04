Maroc: Abdelhamid Fatihi - Notre première attente est que le programme du nouveau gouvernement comporte des mesures sociales en faveur des classes défavorisées et ouvrière

Il souhaiterait plutôt que le gouvernement de Saad Eddine El Othmani « prenne conscience des mutations que connaissent le monde et le monde arabe en particulier» et qu'il «ait une culture démocratique, de dialogue et de concertation». Il espère enfin que l'ère du nouveau chef du gouvernement sera différente de celle de son prédécesseur.

L'autre attente, selon Abdelhamid Fatihi, est la mise en application de l'accord du 26 avril 2011 en concertation avec les centrales syndicales. Cet accord comprend plusieurs mesures telles que l'adoption de la convention internationale sur les libertés syndicales, l'abrogation de l'article 288 du Code pénal, l'unification du SMIG et du SMAG (salaire minimum dans le secteur agricole), le volet d'avancement et de promotion dans la Fonction publique, l'institution d'une indemnité pour perte d'emploi, la révision des grilles salariales.

Lesquels mécanismes ont été respectés par tous les gouvernements précédents depuis cette date sauf par le gouvernement Benkirane. Ainsi les réunions tripartites (gouvernement, syndicats, patronat) qui étaient périodiques (sessions de septembre et d'avril) avant le gouvernement Benkirane ont été mises aux oubliettes. De même que les réunions des Conseils supérieurs tels que le Conseil supérieur de la Fonction publique, le Conseil supérieur de la médecine de travail etc, ont été gelées.

Quelles sont les attentes des centrales syndicales du nouveau gouvernement ? Les relations entre les deux parties seront-elles marquées par des tensions et des mésententes comme c'était le cas sous le gouvernement présidé par Abdelilah Benkirane ou par le dialogue et la concertation ?

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.