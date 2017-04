Sénégal: Lancement de l'alliance WAGHA sur les priorités sanitaires de l'Afrique de l'Ouest à Dakar

communiqué de presse

Dakar — Le West Africa Global Health Alliance (WAGHA), une alliance dédiée à la recherche en santé mondiale avec un focus sur les priorités de l'Afrique de l'Ouest, sera lancée vendredi, à Dakar, annoncent ses promoteurs dans un communiqué.

Le WAGHA sera lancé lors d'une cérémonie officielle prévue à partir de 8h30, à la salle du conseil de la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), précisent-ils.

Cette alliance vise aussi le développement de projets de recherche collaboratifs et leur mise en œuvre, la formation et le renforcement de capacités des chercheurs et personnel d'appui, l'échange de scientifiques.

Elle poursuit par ailleurs d'autres objectifs, qui concernent la mise en place de plateformes pour le partage et la mutualisation des ressources et équipements, la promotion de la recherche biomédicale et sa traduction "en évidences scientifiques pour impacter sur les politiques de santé".