Maroc: Le dossier des droits humains nécessite une nouvelle approche

Et dans le cadre de la mise en application des termes de la Constitution et de la consécration des droits humains, il a été recommandé par le Médiateur pour la démocratie et les droits humains de revoir les modalités de la concertation avec les organisations de la société civile, chose qui avait suscité maintes critiques à l'endroit de l'approche suivie par le gouvernement précédent. Le grand problème se posait au niveau de la transparence pour la mise en œuvre de critères clairs quant à la sélection des organisations de la société civile loin des dérives du clanisme et de l'exclusion.

Et dans le même sens, il a été préconisé de penser à la suppression, pure et simple, du portefeuille des Relations avec la société civile, de la liste des compétences du ministère chargé des Relations avec le Parlement, en égard au passif en la matière de l'ex-gouvernement, notamment sous l'appellation « Dialogue avec la société civile ».

Fraîchement nommé, le nouveau gouvernement devrait faire face à plusieurs attentes citoyennes. Le dossier des droits humains qui en est des plus épineux, est déjà entre les mains de Mustapha Ramid. Le Médiateur pour la démocratie et les droits humains vient tout récemment d'adresser une liste de recommandations au gouvernement Saad Eddine El Othmani, pour faire le nécessaire.

