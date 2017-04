Cote d'Ivoire: Club Afrique de l'AFIC - Edoh Kossi Amenouve préside le groupe de l'UEMOA

Cette première réunion qui a permis d'examiner les enjeux du développement du capital Investissement en Afrique et en particulier dans l'Uemoa, a été saluée par le représentant du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Sidi Cissé. Ce dernier a indiqué que face à l'insuffisance de financement constatée dans près 70% des Pme, le recours à des sources de financement alternatives devient une nécessité.

Pour Serge Thiémélé, si les fonds de Captital investment ou de Private equity s'installent dans les zones où ils ont la facilité de faire des opérations, comment favoriser une implantation accrue de ces fonds en Côte d'Ivoire ? Pour ce faire, il a souhaité que ce métier soit régulé et cette réflexion, soutient-il, doit se faire à partir des acteurs. Il a aussi évoqué la question de la fiscalité en exhortant les pouvoirs publics à accompagner les Private Equity. D'autant plus que « le capital Investissement au sein de l'Uemoa, c'est 18 Fonds en activité avec 87 investissements réalisés au cours des huit dernières années pour un montant global d'environ 225 milliards Fcfa », selon un bilan du marché financier.

Inscrit dans la vision de construire un réseau interafricain de décideurs et d'opérateurs économiques sur les investissements privés sur le continent en droite ligne avec sa mission, l'Afic veut promouvoir le capital-investissement auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs, des leaders d'opinion et des pouvoirs publics en créant un cadre d'échanges permanents. C'est pourquoi le président Hervé Schricke, président du club Afrique de l'Afic décline deux principaux objectifs du club : Mobiliser de l'épargne et des capitaux en direction de l'Afrique, de la zone Uemoa, pour renforcer le tissus économique des pays notamment de la Côte d'Ivoire tout en créant de nouveaux emplois; aider le pays à se développer. « Nous avons édité un livre blanc à partir duquel nous déclinons un certain nombre de cahier tel que l'éthique des affaires en Côte d'Ivoire, le projet de constitution d'une formation très ambitieuse (accessible, pas trop chère, adaptée) », explique-t-il.

Edoh Kossi Amenouve aura pour 1ere vice-présidente Aurélie Pujo, directeur Juridique de Amethis finance et comme 2ème vice-président Serge Thiémélé, Associé chez Ernst &Young. Le groupe Uemoa a pour mission "de réfléchir sur un cadre juridique et fiscale favorable au développement des activités du Capital investissement dans la sous-région. Il développera également un programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur".

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.