Angola: Sonangol acquiert deux nouveaux pétroliers

La note indique que l'acquisition de ces pétroliers à DSME confirme également l'excellence des relations entre Sonangol et ses partenaires internationaux qui ont permis la réalisation de ce projet dans les délais fixés et à un coût inférieur à celui prévu.

Les navires Cazenga et Mayombe permettront à l'Angola, par le biais de Sonangol, de participer activement et de façon rentable sur le marché International Shipping, lit-on dans le communiqué.

Les deux navires ont été construits par la société DSME de la Corée du Sud, dans le chantier naval Okpo, et disposent d'un certain nombre d'innovations et de technologie de pointe.

Selon un communiqué de presse de Sonangol parvenu jeudi à l'Angop, avec ces nouveaux navires baptisés Cazenga et Mayombe, s'élève à douze le nombre de pétroliers pour le transport et la commercialisation du pétrole brut.

