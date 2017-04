Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AC Léopards-Mbabane Swallows ce dimanche à Dolisie

En face, une équipe de Mbabane Swallows a aussi envie de marquer l'histoire. Après plusieurs échecs lors des tours préliminaires, l'équipe portant le nom de la capitale de Swaziland a grandi. Elle a respectivement éliminé au tour préliminaires Opara United du Botswana après s'être imposée en aller et retour ( 1-0 au Botswana et 3-2 à domicile). Au tour suivant, elle a éliminé Azam FC de Tanzanie en s'inclinant à l'aller 0-1 avant de gagner la manche retour à Mbabane 3-0. En deux matches disputés chez elle, cette équipe a réussi à inscrire 6 buts soit trois par match. Les Fauves sont donc avertis. Car l'avenir du football congolais est entre leus mains.

Eliminés en seizièmes de finale de la Ligue des champions par le club éthiopien de Saint George, les Léopards n'ont pas montré grand chose cette année. En quatre matches de la coupe d'Afrique disputés cette saison, le club dolisien n'a marqué que deux buts (un sur penalty à Dolisie et un autre au Cameroun) contre cinq buts encaissés. Une moisson très faible comparée à ses prestations antérieures (10 buts en 4 matches en 2010, 4 buts en 4 matches en 2011, 7 buts en quatre matches en 2012 , 6 buts en 4 matches en 2013, 6 buts en 4 matches également en 2014 puis 3 buts en 4 matches en 2015). Pour la séance de rattrapage, les Léopards doivent élever leur niveau de jeu et surtout retrouver leur efficacité devant les buts en vue d'atteindre l'objectif de la qualification.

C'est pour la 4e fois en effet que les vainqueurs de la 9e édition de la Coupe de la Confédération sont soumis à cette épreuve. Ils l'ont d'ailleurs découvert en 2012, l'année de la consécration. Aux prises au Mas de Fès alors tenant du titre, les Léopards s'inclinaient 0-1 à Fès avant de l'emporter au retour 2-0 à Dolisie. Et puis s'en est suivi un passé glorieux. Deux ans après, les vert et blanc réussissent un deuxième test devant Medeama SC du Ghana. Les Fauves du Niari gagnent la première manche à Dolisie 2-0 avant de s'incliner à Takoradi sur ce score identique. Mais la loterie des tirs au but qualifie les Congolais. L'histoire s'est ensuite répètée en 2015 devant Warri Wolves du Nigeria. Vainqueurs à Dolisie 3-0, les Léopards s'inclinent à Warri 1-3. Pour la 4e tentative, cette réussite va-t-elle coller à la peau des Léopards ? le début de réponse le 9 avril.

