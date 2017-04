Afrique Centrale: Un accord de jumelage entre les chœurs Les Séraphins de Brazzaville et La Grâce de Kinshasa

Alphonsine Atta Ekomba, a profité de l'occasion pour annoncer qu'elle continue à promouvoir la musique de chœur partout où besoin sera. Avant de donner le programme de son groupe. Après la réception du Chœur La Grâce, son groupe se lancera dans la préparation de deux événements, à savoir ; la onzième édition du Festival panafricain de musique (Fespam) en juillet 2017, ainsi que le Festival Africa Cantact en août 2017. Ils comptent aussi aller se produire à Dolisie au mois de juin et en décembre à Pointe-Noire. Deux concerts qu'ils tiennent coûte que coûte. Très modeste, la présidente du Chœur Les Séraphins a demandé à tous ceux qui peuvent, de les soutenir par des conseils et autres.

