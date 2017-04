Congo-Kinshasa: Ligue 1 - Mubele ouvre son compteur-but avec Rennes

On attendait ce premier but depuis un bon moment. Le meilleur joueur évoluant en Afrique en 2014, Firmin Mubele Ndombe, est arrivé à L1 française en provenance d'Al Ahli Doha au Qatar au mercato d'hiver 2017. Et il a enfin marqué dans la cour des grands du football français.

Bénéficiant de la confiance de l'entraîneur Christian Gourcuff après une Coupe d'Afrique des nations assez réussie avec les Léopards de la RDC (éliminés en quarts de finale), Firmin Mubele a rapidement été titulaire au Stade Rennais, avec une adaptation de facto. Mais il a fallu attendre huit matchs pour enfin trouver le chemin des filets, même s'il a cependant influé sur le jeu des rennais, étant même à l'origine de certains buts.

Contre Lyon le samedi 2 avril dernier, Mubele a débuté sur le banc des remplaçants. Mais à la 44e minute, Amalfitano s'est blessé à la cuisse, indisponible jusqu'à la fin de la saison. Et Mubele est entré, trouvant l'équipe en infériorité numérique depuis la sixième minute avec l'expulsion de Bensebaini pour une faute de main dans la surface de réparation jugée volontaire par l'arbitre de la partie. Heureusement pour Rennes, Lacazette a trouvé le poteau droit du gardien de but Costil, loupant le penalty accordé pour cette faute. Pendant la majeure partie de la rencontre, les joueurs de Gourcuff ont fait le dos rond, jusqu'à encaisser le but de Cornet à la 52e minute.

À la 82e minute, Firmin Mubele, héritant d'une longue passe du défenseur central Mexer, a décroché une frappe lourde à ras de gazon du pied gauche, trompant le portier Antony Lopes. L'international rd-congolais a permis à Rennes de décrocher un point inespéré, évoluant en infériorité numérique quasiment durant tout le match.

« Je savais que j'allais marquer, ça m'arrive souvent de sentir ce genre de chose. Je suis capable de tirer des deux pieds, et quand j'ai vu le ballon partir, je me suis dit que ça allait être bon », a déclaré l'ancien joueur de l'AS V.Club de Kinshasa à la fin de la partie. Le prochain match de Rennes, ce sera contre Nancy pour le compte de la 32e journée de la L1. Et l'on veut croire que Firmin Mubele pourrait une fois de plus marquer, après avoir finalement ouvert son compteur-but dans l'élite du football hexagonal.